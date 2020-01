Ceum air adhart do phlanaichean iùil HIAL

Image caption Mar phàirt de na planaichean, thèid an ìre de sheirbheis iùil ann am Beinn nam Fadhla agus Inbhir Ùige a lùghdachadh gu ionadan fiosrachaidh.

Tha na planaichean airson atharrachadh mòr a thoirt air seirbheis iùil nan itealan air a' Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan air ceum air adhart a ghabhail.

Tha companaidh nam port-àdhair, HIAL, air togalach ann an Inbhir Nis a cheannach - New Century House, far a bheil oifisean Courier Inbhir Nis an-dràsta - agus iad an dùil gum bi na seirbheisean iùil aca stèidhichte an siud.

Le New Cenrury House ga chleachdadh mar phrìomh ionad na seirbheis, cleachdar teicneòlas ùr didseatach a thèid a chur am broinn tùir-iùil phort-adhair Steòrnabhaigh, Sumburgh, Chirceabhail agus Dhùn Dè.

A rèir cheannardan HIAL, tha na camarathan seo nas cumhachdaiche agus nas èifeachdaiche na càil a chì luchd-obrach aig na tùir fhèin.

Aig a' cheart àm thèid an ìre de sheirbheis iùil ann am Beinn nam Fadhla agus Inbhir Ùige a lùghdachadh gu ionadan fiosrachaidh.

Ach tha an t-aonadh Prospect a tha a' riochdachadh luchd-iùil nam plèanaichean feargach mu na planaichean, 's iad ag ràdh gu bheil seo a' dol a thoirt 60 cosnadh a-mach às na h-eileanan agus £1.5m a-mach à coimhearsnachdan eileanach agus iomallach.