Clann gan casg bho bhith a' bualadh ball le 'n cinn

Tha am BBC a' tuigsinn gun tèid casg a chur air clann òga a bhith a' bualadh balla le an ceann ann am ball-coise agus dragh ann mun ceangal eadar sin agus seargadh-inntinn.

Tha seo a' tighinn às dèidh do dh'aithisg nochdadh a sheall gun robh seann chluicheadairean nas buailtiche bàsachadh air sailleabh an tinneas.

Thathas an dùil gun tèid an casg a chur an sàs le Comann Ball Coise na h-Alba aon uair 's gun tig na còmhraidhean mu dheidhinn gu crìoch aig deireadh na mìos.

Le tuilleadh fiosrachaidh, seo Anndra MacFhionghuin.