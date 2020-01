Tha pàrantan ann an Siorrachd Àir a Tuath a' dèanamh gàirdeachais is iadsan a' chiad bhuidheann a tha air an t-Achd Foghlaim ùr a chleachadh gu soirbheachail, gus foghlam tro mheadhan na Gàidhlig fhaighinn san sgìre aca fhèin.

Toisichidh co-dhiù còignear cloinne san ionad, aig Bun-sgoil Pàirce Whitehirst ann an Cill D' Fhinnein san Lùnastal.

Tha an aithris seo aig Caitriana Deeprose.