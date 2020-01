Thug droch shìde buaidh a-rithist an-diugh air daoine anns na h-Eileanan an Iar agus sgìrean eile den chosta siar.

Às dèidh do Stoirm Brianan gluasad tarsainn na dùthcha tron oidhche, bha fhathast mòran dhe na seirbhisean aiseig dheth agus bha sgoiltean Uibhist 's Bharraigh uile dùinte.

Cuideachd leis cho àrd 's a tha an làn an dràsda, tha tuiltean ann an cuid de sgìrean.

Tha barrachd aig Aonghas Dòmhnallach.