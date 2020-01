Fiolm ùr mu sheirbheis do dhaoine òga gun dachaigh

An-uiridh, rinn 750 inbheach òg ann an Glaschu tagradh airson àite-fuirich èiginnich.

Mar thoradh air sin, tha an carthannas Simon Community air fiolm a chruthachadh a' foillseachadh na seirbheis Nightstop aca, a tha a' tabhann àiteachan-còmhnaidh eadar-amail do dhaoine òga eadar 16 agus 25.

Chaidh am fiolm a thaisbeanadh airson na ciad uaireach do sgoilearan aig Acadamaidh Naomh Mungain, agus bha am fear-nàidheachd againn Niall Bartlett an làthair.