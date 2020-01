Poileasaidh CnES gum feumar croitean a reic 'son cùram a phàigheadh fon phrosbaig

Tha fear a tha ag iomairt an aghaidh toirt air teaghlaichean croitean a reic mu choinneamh chosgaisean cùraim ag ràdh gu bheil e a' dèanamh adhartais.

Tha Iain MacÌomhair a' diùltadh croit agus taigh a mhàthar ann an Leòdhas a reic an dèidh iarrtas fhaighinn bho Chomhairle nan Eilean Siar

Tha Mgr MacÌomhair a' ceasnachadh seasamh an ùghdarrais ionadail gu bheil seo laghail.

Chuir e ath-chuinge gu Pàrlamaid na h-Alba as t-fhoghair 's a chaidh a' sireadh fuasglaidh air a' cheist.

"A' gabhail brath"

Tha faisg air 30 bliadhna ann on bha cead aig ùghdarrasan ionadail iarraidh air daoine croitean agus taighean-croite a reic airson pàigheadh airson cosgaisean cùraim

Tha Mgr MacÌomhair ag ràdh gu bheil an t-iarrtas a' tighinn gu math tric gu daoine nach urrainn seasamh an còirichean fhèin.

"Gu math tric tha seo a' bualadh air seann daoine aig nach eil taic neo 's dòcha nach eil teaghlach aca.

"'S dòcha nach eil na comasan cho geur aig na daoine sin agus a chleachd iad.

"Saoilidh mise gur e suidheachadh gu math cugallach a tha seo airson faodadh tu ràdh gu bheil iad a' gabhail brath air daoine."

Beachd eadar-dhealaichte

Tha Comataidh nan Ath-chuingean a-nis a' sireadh fhreagairtean bho ùghdarrasan ionadal le fearann croitearachd a bharrachd air Coimisean na Croitearachd agus beachdan a' phobaill.

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gun d'fhuair iad comhairle bho àrd fhear-lagha gu bheil na tha iad a' dèanamh ceart.

Tha Mgr MacIomhair ag ràdh, ge-tà, gu bheil beachd eadar-dhealaichte aig Comhairle Earra-Ghàidheal agus Bhòid.

"Tha iad a' cur loidhne eadar taigh a th'air decroftadh agus croit a th'air mhàl.

"Ma tha thu air an taigh a decroftadh agus a thoirt air falbh bhon chroit agus gur ann leat a tha, air a cheannach, tha an suidheachadh sin eadar-dhealaichte.

"Chan urrainn dhuinne an argamaid a chur an-àirde an aghaidh taigh croite a th' air mhàl agus 's ann an sin a tha sinn a' faicinn an laigse a thaobh an rud a tha a' chomhairle a' dèanamh sna h-Eileanan.

"Chan eil mise a' faicinn dòigh sam bith anns am bu chòir dha croit a th' air mhàl a bhith air a ghabhail a-steach airson cosgaisean cùraim agus tha fios againn gu bheil an taigh a tha an cois croite den t-seòrsa sin gur e leasachadh maireannach a th' ann agus tha e ceangailte, mar sin, leis a' chroit agus cha bu chòir taigh neo croit a bhith air a ghabhail a-steach san dòigh a tha seo," mhìnich e.

Ma shoirbhicheas le iomairt Mgr MhicIomhair dh'fhaodadh gum bi seo air leth cosgail do na h-ùghdarrasan ionadail ma thig cùisean-lagha nan aghaidh a' sireadh airgid dìoghlaidh airson nan taighean agus nan croitean a thug iad air daoine a reic.

Mura tèid leis an ath-chuinge aige tha Mgr MacÌomhair ag ràdh gun lean e air a' strì an aghaidh a' phoileasaidh seo agus gur dòcha gur ann sa chùirt a stadas a' chùis.