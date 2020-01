Beachdan gan sireadh aig 'cèilidhean coimhearsnachd'

Bidh sreath de choinneamhan sònraichte air feadh nan Eilean Siar an ath-sheachdain airson beachdan dhaoine fhaighinn air mar as urrainnear pròiseactan dualchais a leasachadh sna h-Eileanan anns na bliadhnaichean a tha romhainn.

'S e 'cèilidhean coimhearsnachd' a thathas a' gabhail air na coinneamhan is iad air an cur air dòigh le Pròiseact an Fhìor-Àite le taic bho Chomhairle nan Eilean Siar.

Tha am pròiseact ag amas air ro-innealachd dualchais a leasachadh anns na h-Eileanan an Iar.

Tha Joe Mac a' Phì bhon Chomhairle ag ràdh gu bheil cothroman mòra an lùib leithid de phròiseactan

"Tha sinn air dearbhadh air na bliadhnaichean a chaidh seachad gu bheil airgead mòr an còis dualchais," thuirt e

"'S e tha na buidhnean maoineachaidh ag ràdh rinne ma tha dualchas cho prìseil ribh, dearbhadh dhuinn e, agus thigibh thugainn le iarrtas far a bheil sinn a' faicinn gu bheil a h-uile cail tha sibh airson dèanamh anns na bliadhnaichean a tha romhainn dearbhte ann an ro-innleachd.

"Tha sinn ag iarraidh gun tig daoine còmhla. Dè th' ann an cèilidh ach daoine a tighinn còmhla?

"Tha sinn airson 's gun tig iad còmhla ann an suidheachadh far an cuir iad feòil air na cnàmhan seo ach am bi ro-innleachd cheart is chothromach a tha ag èirigh às a' choimhearsnachd fhèin".

Bidh na coinneamhan sna h-àiteachan agus air na làithean a leanas:

Diluain 13mh den Fhaoilleach aig 2:00f aig Comunn Eachdraidh Nis.

Dimàirt 14mh aig Cafe Hotel Hebrides air an Tairbeart aig 6:00f.

Diciadain 15mh aig Taigh Chearsabhagh an Uibhist a Tuath aig 1:00f

Dihaoine 17mh aig Taigh-òsda Heathbank ann am Barraigh eadar 10:00m agus 1:00f.