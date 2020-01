Fianais ann an Toirbheartain gur dòcha gun robh linn-deighe eile ann

Image copyright Professor Adrian Hartley Image caption Chaidh an fhianais a lorg ann an creagan ann an Toirbheartan

Tha creag-eòlaichean ag ràdh gu bheil sgrùdadh a rinn iad air na creagan ann an Toirbheartan air sealltainn dhaibh gum faodadh gun robh atharrachadh sa ghnàth-shìde bho chionn 1,800 millean bliadhna.

Gu ruige seo cha robh fianais ann gun robh seo air tachairt san ùine eadar 1,800 agus 800 millean bliadhna air ais, agus 's e sin as coireach gur e an "Linn Dòrainneach" a chanadh creag-eòlaichean rithe.

Ach fhuair an rannsachadh a rinn luchd-saidheans bho Oilthigh Obair Dheathain fianais de sprùilleach a thàinig bho chreagan-deighe a bha a' leaghadh ann an lochan ann an Toirbheartan.

Tha iad a' creidsinn gu bheil seo a' ciallachadh gum faodadh gun robh linn-deighe eile ann a bharrachd air an fheadhainn eile a bh' ann ann an eachdraidh na Cruinne-Cè.

'S e an t-Oll. Adrian Hartley a bha an ceann na h-obrach le co-obraichean bho Sgoil a' Chreag-Eòlais aig Oilthigh Obair Dheathain.

"Tha beachd ann nach do thachair mòran air a' phlanaid ann am meadhan aoisean na Cruinne-Cè.

"Tron "Linn Dòrainneach", mar a th' againn oirre, bha a' ghnàth-shìde measarra agus cha tàinig atharrachadh air. Cha robh creatairean ann ach sna cuantan, cha robh càil idir a' fàs neo tighinn beò air an talamh agus cha robh na h-uimhir de dh'ogsaidean ann.

"Gu ruige seo, cha robh fianais ann gun do dh'atharraich a' ghnàth-shìde, ach fhuair an rannsachadh againn gun robh deigh air uachdar na talmhainn aig an àm seo.

"Dh'ionnsaich sinn seo le bhith a' dèanamh dheuchainnean air eabar bho na lochan a tha na billeanan bhliadhnaichean de dh'aois, agus tha sin ag innse dhuinn far an tàinig clachan beaga far chreagan-deighe nuair a bha iad a' leaghadh a' fàgail làraichean air grunn nan lochan agus a' toirt cruth-atharrachaidh air fillidhean eile de pholl nas sine.

"'S e a' chiad fhianais a fhuaireadh san t-saoghal air fad gun robh eigheachadh ann aig an àm seo sa Chruinne-Cè - a' dearbhadh nach robh an linn seo buileach cho dòrainneach agus a bha sinn a' smaoineachadh."