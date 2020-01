Buidseat Comhairle na Gàidhealtachd a dh'aindeoin mì-chinnt

Dh'innis Comhairle na Gàidhealtachd gun cum iad orra buidseat a stèidheachadh a dh'aidheoin 's nach eil fios cinnteach aca dè an t-suim airgid a gheibh iad bho Riaghaltas na h-Alba.

Rinn Rùnaire Ionmhais na h-Alba càineadh làidir air Riaghaltas Westminster a dh'innis gum foillsich iad am buidseat aca fhèin ann am meadhan a' Mhàirt.

Dh'fhàg Derek MacAoidh air Riaghaltas Westminster nach eil spèis sam bith aca dhan aonadh.

Dh'innis an Seansalair gun tèid am buidseat aca fhoillseachadh air an 11mh là den Mhàirt.

Droch bhuaidh

Mura tèid e troimhe an uair sin, thuirt Derek MacAoidh gun toir e fìor dhroch bhuaidh air Alba.

Feumaidh ùghdarrasan ionadail ann an Alba am buidseat aca fhèin a stèidheachadh ron là sin.

Tha seo na adhbhar dragh do Chomhairle na Gàidhealtachd.

Chan eil agus cha bhi fios cinnteach aca dè an t-suim airgid a gheibh iad bhon Riaghaltas.

Dh'innis iad ge-tà gun lean iad orra lem planaichean gus airgead a chùmhnadh.

Lùghdachadh

Thuirt an comhairliche Mata Reiss gu robh iad an dùil gum biodh trì neo ceithir mìosan aca am buidseat a chothromachadh ach leis an taghadh choitcheann san Dùbhlachd, cha bhi ach dà mhìos aca.

Dh'innis e gur e droch àm den bhliadhna a th' ann beachdan dhaoine fhaighinn air an dòigh as fheàrr airgead a chùmhnadh.

Tha an naidheachd a' tighinn agus Coimisean nan Cunntasan air innse gun tàinig lùghdachadh corr is 7% air an airgead a tha comhairlean a' faighinn bho Riaghaltas na h-Alba.

Tha e coltach gum bi nas lugha aca am-bliadhna cuideachd.