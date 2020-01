Binn dà bhliadhna airson ghunnaichean

Chaidh binn dà bhliadhna sa phrìosan a chur air fear à Leòdhas, às dèidh mar a chaidh a ghlacadh le peilearan agus gunaichean gas na dhachaigh ann am Breascleit, agus cuideachd sa charbad aige.

Dh'innis an t-Siorram Dàibhidh Mac an t-Suatharlanaich do Scott Moireach, 30, gur e gnothach trom-chùiseach a bh' ann, agus nach robh roghainn aige ach binn prìosain a thoirt seachad.

Bha e mar thà air dà chasaid aideachadh co-cheangailte ri gunnaichean - a' chiad tè air 15mh an t-Òg-mhios gun robh gunnaichean gas agus peilearan san dachaigh aige ann am Breascleit, agus an dàrna casaid, air an aon là gun robh gunnaichean agus peilearan aige ann an carbad aig seòladh ann am Marybank.

Thuirt an tè-lagha aige, Kerry Evans, gun robh Moireach a' gabhail uallaich airson na rinn e, agus gun robh e mionaichte nach robh e airson cron a dhèanamh air duine sam bith, ach gun robh e dìreach a' cruinneachadh ghunnaichean a bha e air fhaicinn ann am filmichean air telebhisean.

Thuirt an t-Siorram, a dh'aindeoin 's gun robh Moireach air ciont aideachadh, gur e casaidean trom-chùiseach a bh' annta, 's nach robh dòigh eile dèiligeadh riutha ach le binn prìosain.

Thuirt e gun robh e air binn na b' fhaide a thoirt seachad mura b' e gun robh Moireach air a chiont aideachadh, agus thug e binn dà bhliadhna dha.