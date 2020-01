Iarrtas luchd-smàlaidh a ghlèidheadh

Image copyright Roger Cornfoot/Geograph

Sgrìobh BPA Mhoireibh dhan chompanaidh Capita air thoiseach air còmhraidhean cudromach ris a bheil dùil air an t-seachdain seo, ag iarraidh orra obraichean 29 smàladairean sìobhaltach aig Ionad RAF Inbhir Lòsaidh a ghlèidheadh.

Bidh a' chompanaidh a' gabhail thairis a' chùmhnant airson seirbheis smàlaidh a chumail ri ionadan Ministrealachd an Dìon (MoD) sa Ghiblean.

Thuirt Ridseard Lochhead BPA gu bheil fhios aig an luchd-obrach sìobhaltach gu bheil moladh ann an dreuchdan a thoirt gu ceann, 's daoine às na feachdan armaichte a chur nan àite.

Thuirt e gu robh an fheadhainn air an toireadh seo buaidh fo uallach mhòr, agus mòran aca air a bhith stèidhichte ann an Inbhir Lòsaidh fad iomadh bliadhna.