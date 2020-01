Dragh mu chall Connected Communities

Chaidh dragh a thogail gum bi cuid de dhaoine anns na h-Eileanan an Iar air am fàgail às aonais bhann-leathainn nuair a thig seirbheis Connected Communities gu ceann sa Mhàrt.

Tha Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean air a bhith a ruith na seirbheis airson 15 bliadhna ach dh'ainmich iad ron Nollaig gun robh iad ga dùnadh.

Thuirt ceannardan leasachaidh nach eil luach an airgid ann a bhith a' maoineachadh an lìonra a-nise leis gu bheil bann-leathann fibre optic ga sgaoileadh air feadh nan eileanan.

Chaidh comhairle a thoirt don 500 neach a tha fhathast a' cleachdadh seirbheis Connected Communities dòigh eile a lorg airson bann-leathann fhaighinn.

Dragh

Tha dragh air cuid gu bheil e doirbh planaichean eile a chur air dòigh.

Thuirt Amanda Gower, tha a' ruith Loidse Langais ann an Uibhist a Tuath, nach eil lìonra 4G gan ruighinn ann am meadhan an eilein agus gu bheil bann-leathann saideil ro dhaor dhaibh.

"Cha robh fios agam gun robh seo a' tachairt chun na seachdain seo, agus chan eil mi nam aonar le sin," thuirt i.

"Tha mi a' smaoineachadh gun cuir e uabhas air mòran, luchd-gnothachais agus daoine ann an dachannan, am bann-leathann aca a chall gu h-obann,

"An rud a tha luchd-leasachaidh air diochuimhneachadh mu dheidhinn 's e gu bheil mòran phàirtean de na h-eileanan far a bheil daoine às aonais lìonra sam bith.

"'S dòcha gum bu chòir dhaibh a bhith air leantainn orra a' maoineachadh Hebrides.net gus am biodh roghainnean ceart eile ri fhaotainn," thuirt i.