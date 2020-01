Comas cunntas na croitearachd a lìonadh air-loidhne

Bidh e comasach do chroitearan air a' Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan foirm cunntas na croitearachd a lìonadh a-steach air-loidhne am-bliadhna airson a' chiad uair.

Tha Coimisean na Croitearachd a' sgaoileadh nam foirmean an t-seachdain sa, agus faodaidh iad a bhith air an lìonadh air pàipear no gu h-eileagtronaigeach.

'S e an t-amas a th' ann dealbh nas iomlaine fhaighinn air staid a' ghnìomhachais ann an Alba.

Gheibh gach croitear litir ag innse dhaibh càite a bheil an làrach-lìn agus dè an àireamh-aithneachaidh shònraichte a th' aca.

Thuirt an coimisean gu bheil iad a' coimhead airson àireamh mhòr de fhreagairtean bho chroitearan, agus gu bheil e mar riatanas reachdail na foirmean a lìonadh.

Tha iad ag ràdh gu bheil an àireamh a tha a' freagairt an còmhnaidh àrd, ach gum biodh iad an dòchas gum bi mar a tha 'd a' tabhann dòigh nas èifeachdaiche na foirmean a lìonadh na chuideachadh gus barrachd fhreagairtean a bhrosnachadh.

Feumaidh na foirmean a bhith air an tilleadh ron 31mh là dhen Mhàirt.