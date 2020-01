Pìosan de Thaigh Bhoth Fhleisginn gan reic

Image copyright Andrew Smith Image caption Taigh Bhoth Fhleisginn às dèidh an darna teine.

Tha pìosan de na tha air fhàgail de taigh eachdraidheil air bruach Loch Nis gan reic gus airgead a thogail airson obair ùrachaidh.

Rinn dà theine taobh a-staigh còig bliadhna milleadh mòr air Thaigh Bhoth Fhleisginn.

B' àbhaist dhan taigh a bhith le Jimmy Page, buill den còmhlan chiùil Led Zepplin, agus aig tòiseach na 20mh Linne, bha e fo shealbh an fhir-iompachaidh chonnspaidich Alasdair Crowley.

As t-Earrach 2019 cheannaich Kyra agus Keith Readdy an taigh, a tha fhathast clàraichte aig ìre B.

Tha iad a-nis air caidreachas agus iomairt a chur air chois airson a dhèanamh sàbhailte gu leòr do luchd-tadhail.

Tha iad a' reic phìosan beaga dheth ann am pocannan beaga airson airgead a thogail a phàigheas airson na h-obrach.

Thuirt iad gum b' fhiach e oir 's e fear de na togalaichean as sine san sgìre aig an robh eachdraidh fhìor inntinneach.

Image caption Chaidh an taigh na theine anns an Dùbhlachd 2015.

Dà theine

Anns an Dùbhlachd 2015 sgrios teine tòrr den togalach.

Thuirt Seirbheis-smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba às dèidh làimh nach b' e cùis amharasach a bh' ann.

Chaidh na bha air fhàgail den taigh na theine a-rithist as t-Samhradh 2019.

Cha deach duine a ghoirteachadh anns na teintean.

A rèir an luchd-seibh ùir, tha trioblaidean air a bhith aca le daoine a' tadhal air an làraich gun chead on uair sin.

Eachdraidh àraid

Chaidh an taigh a thogail airson a' Mhorair MhicShimidh, Gilleasbuig Caimbeul Friseal, ann an 1760.

B' esan mac an t-Seumasaich chliùitich Sìm Friseal neo an t-Seann Sionnach mar a bhathas a' gabhail air.

Lean an teaghlach orra a' leasachadh an taighe gu ruige 1830.

Cheannaich Alasdair Crowley, sgrìobhadair agus fear a thuirt gur e buidseach a bh' ann, an taigh ann an 1899.

Tha grunn dhaoine air innse gum faca iad taibhsean ann neo gun do thachair rudeigin neònach dhaibh san taigh.

Bha Crowley a' fuireach ann an Taigh Bhoth Fhleisginn gus an do reic e e ann an 1913.

Image caption Reic Jimmy Page an taigh ann an 1992.

Thathas a' creidsinn gur e an ceangal sin a thug air Jimmy Page Taigh Bhoth Fhleisginn a cheannach sna 1970an.

Aig an àm bha ùidh mhòr aig Page ann an cuspairean os-nàdarrach agus ann an obair agus beatha Chrowley.

Tha an luchd-seilbh ùr den bheachd gun tàl an taigh luchd-turais dhan sgìre, aon uair is gu bheil an obair deiseil.