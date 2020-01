Duais eadar-nàiseanta 'son Ospadal Ghallaibh

Image copyright JThomasGeog

Chaidh Ospadal Ghallaibh ann an Inbhir Ùige aithneachadh gu h-eadar-nàiseanta airson na tha iad a' dèanamh airson buaidh truaillidh bho cungaidhean-leighis a lùghdachadh.

'S e seo a' chiad uair a chaidh a leithid de dhuais a thoirt do dh'ospadal sam bith.

Fhuair iad duais airson na tha iad a' dèanamh bhon charthannas Caidreachas Stiùbhartach an Uisge.

Tha NHS na Gàidhealtachd còmhla ri grunn bhuidhnean eile air am pròiseact rannsachaidh seo a dhealbhachadh agus a chur air bhonn ann an Ospadal Ghallaibh.

Mar phàirt den phròiseact, bidh iad a' beachdachadh air drugaichean a tha nas fheàrr dhan àrainneachd a thoirt do dh'euslaintich.

Cuideachd thathas a' coimhead air taighean-beaga eadar-dhealaichte a thoirt do dhaoine a tha a' faighinn leighis airson aillse mar chemotherapy.

Anns an dòigh seo b' urrainn dhaibh an ìre de thruailleadh meidigeach ìsleachadh.

Draghan

Tha draghan ann mu dhèidhinn na buaidh a bhios aig cungaidhean-leighis air an àrainneachd nuair a thig iad tron bhodhaig.

Thathar ag ràdh gu bheil eadar 30% agus 90% de bhrìgh de na cungaidhean-leighis a tha sinn a' gabhail fhathast beò nuair a thig iad tromhainn agus dhan uisge.

Agus tha iad cuid ag ràdh mura smaoinich sinn air a' bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith air an àrainneachd, gum fàs cùisean a cheart cho dòna ris an t-suidheachadh anns a bheil sinn le stuthan plastaig san là an-diugh.

Chan eil an aon duilgheadas sa h-uile àite - tha e a rèir na h-àireimh dhaoine a th' anns gach sgìre, dè na tha de dh'uisge mun chuairt agus na thathar a' gabhail de dhrugaichean anns gach sgìre.

Ann an Alba chan eil an t-uisge a tha sinn ag òl a' tighinn bho uisge-caithte a th'air a ghlanadh ach tha dragh ann mun bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith air beathaichean, rud a tha mu thràth ri fhaicinn ann an cuid de sgìrean eile den t-saoghal.

"Beàrnan"

Gach bliadhna ann an Alba thèid mu £1.8bn a chosg air cungaidhean eadar-dhealaichte, a rèir Sharon Pfleger bho NHS na Gàidhealtachd.

Thuirt i gun robh "beàrnan" ann fhathast nar tuigse mun bhuaidh a th'aig cungaidhean-leighis air an àrainneachd.

Anns an àm ri teachd dh'fhaodadh gum biodh dòighean ann drugaichean ùra a dhealbhachadh aig nach bhiodh buaidh sam bith air an àrainneachd, thuirt i.

Tro bhith a' togail àire dhaoine thathar an dòchas gun tig leasachadh agus gun toir an obair a thathar a' dèanamh ann an Ospadal Ghallaibh buaidh air ospadalan eile air feadh an t-saoghail.