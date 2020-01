Thòisich obair air Lùb a' Chaisteil ann an Inbhir Nis Diluain, airson an t-slighe suas chun an togalaich a leasachadh.

Tha an ranga-tacsaidh a bha stèidhichte air a' chaol-shràid ga ghluasad gu pàirt eile den bhaile fhad 's a tha an obair ga dèanamh.