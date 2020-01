Boireannach a bhàsaich ga h-ainmeachadh

Image copyright Teaghlach Rhona NicPhàrlain

Tha na Poilis air am boireannach a bhàsaich às dèidh dhi a bhith ann an tubaist-rathaid eadar Àird Gaoithe is Drochaid a' Bhanna ann an Cataibh ainmeachadh.

B' i Rhona NicPhàrlain, 57, à Àird Gaoithe.

Chaidh a bualadh le Toyota Arius agus bhàsaich i aig an làraich.

Tha na Poilis ag iarraidh air duine sam bith aig a bheil clàradh dashcam no a bh' anns an sgìre aig an àm fios a chur thuca.