Suleimani

Chruinnich sluagh mòr ann an Tehran aig tiodhlacadh an t-seanalair Ioràinianaich a chaidh a mharbhadh ann an ionnsaigh Aimeireaganaich an t-seachdain seo chaidh. Tha Ioran a' maoidheadh dìoghaltais airson bàs Qasim Suleimani. Tha Boris Johnson agus ceannardan Eòrpach eile ag iarraidh air gach taobh a bhith faiceallach. Chuir am Prìomhaire aithris a-mach còmhla ri Seansalair Merkel na Gearmailt, agus Ceann-Suidhe Macron na Frainge ag ràdh gum feumar stad den chearcall fòirneirt a th' anns an Ear-Mheadhanach an-dràsta.

Astràilia

Gheall Prìomhaire Astràillia, Scott Moireasdan, $1.4bn eile mu choinneimh sgrios nan teineachan mòra. Tha Mgr Moireasdan a' faighinn a chàineadh airson nach aidich e ceangal eadar na teineachan agus Atharrachadh na Gnàth-Shìde. Rinn frasan uisge agus aimsir beagan nas fhuaire faochadh dha na sgiobannan a tha a' strì ris an èiginn, ach tha an t-Seirbheis Smàlaidh Astràilianach ag ràdh nach mùch an t-uisge an teine ach airson ùine ghoirid.

Na Làbaraich

Tha Comataidh Riaghlaidh a' Phàrtaidh Làbaraich a' coinneachadh an-diugh a stèidheachadh riaghailtean airson ceannard ùr a thaghadh. Tha còignear air dearbhadh aig an ìre seo gu bheil iad a' seasamh an dèidh do Jeremy Corbyn innse an dèidh an Taghaidh Choitchinn gum biodh esan a' seasamh sìos.

Stailc Òraidichean

Bhòtaidh òraidichean oilthighe ann an aonadh an EIS an dàrna turas air am bu chòir dhaibh a dhol air stailc mu phàigheadh. Bhòt mòr-chuid an-uiridh airson stailce, ach cha deach e air adhart leis nach do ghabh gu leòr de bhallrachd an aonaidh pàirt anns a' bhaileat.

Bàt-Aiseig

Tha bàt-aiseig a tha Gàrradh MhicFhearghais a' togail an-dràsta airson na slighe eadar Ùige, an Tairbeart 's Loch nam Madadh ro mhòr, agus bhiodh dà shoitheach nas lugha agus nas saoire na b' fheàrr. Sin beachd Roy Pedersen, eòlaiche aiseig a tha a' cur a thaic ris a' bheachd gum bu chòir stad a chur air togail Hull 802, mar a thèirear ris an t-soitheach.