Tha Lòbhat is a' Mhanachainn a' dèanamh deiseil airson toiseach na Bliadhna Ùire a chomharrachadh le Cupa MhicShimidh.

'S ann an Cill Taraglain a bhios an geama Diardaoin is e a' tòiseachadh aig 1f.

Bidh Lòbhat ag amas air grèim a chumail air a' chupa a-rithist is làmh an uachdair air a bhith aca anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

Fhuair Dòmhnall Pollock beachd bho fhear de luchd-leantainn Lòbhait, Iain MacIlleChiar.