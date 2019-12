Astràilia

Thèid feachdan armaichte Astràilia, le bàtaichean agus heileacoptairean a chleachdadh airson cobhair a dhèanamh air muinntir an àite agus air luchd-turais anns na sgìrean an ceann an ear-dheas na dùthcha far a bheil na teineachan mòra. Chaidh taic iarraidh cuideachd bho fheachdan adhair nan Stàitean Aonaichte agus Chanada. Chaill dithis am beatha nuair a chaidh teine tron phrìomh shràid ann am baile beag Cobago ann an New South Wales.

Carlos Ghosn

Thuirt seann cheannard Nissan, Carlos Ghosn, nach ann bho cheartas a tha e a' teicheadh, ach bho gheur-leanamhain phoileataigeach. Tha esan ann an Lebanon a-niste an dèidh dha teicheadh à Iapan, far a bheil e fo chasaid mu ghnothaichean ionmhais. Tha esan a' dol às àicheadh iad sin. Chaidh Mgr Ghosn a shaoradh air urras ann an Iapan na bu tràithe am-bliadhna, agus tha na h-ùghdarrasan an sin a' rannsachadh ciamar a chaidh aige air an dùthaich fhàgail. Tha aithrisean ann gun do chleachd e cead-siubhail Fraingeach.

An Tuarastal Bith-Beò Nàiseanta

Tha an Riaghaltas ann an Lunnainn ag ràdh gum faigh £3m de luchd-obrach buannachd às an àrdachadh anns an tuarastal bith-beò nàiseanta. Thèid sin suas gu £8.76 san uair, ann an Sasainn agus anns a' Chuimrigh bhon Ghiblean do luchd-obrach nas sine na 25. Tha dragh air gnìomhachasan beaga gun cuir sin cus cosgais orrasan 's gum feum iad prìsean a chur suas. Tha mòran de luchd-fastaidh na h-Alba air gabhail ri sgeama saor-thoileach far am bi luchd-obrach a' faighinn air a' char as lugha £9.30 anns an uair.

An Glen Cinema

Thèid blàth-fhleasg a chur sìos an-diugh mar chuimhneachan air 71 duine-cloinne a chaill am beatha nuair a chaidh am pronnadh ann an taigh-dhealbh ann am Pàislig bho chionn 90 bliadhna an-diugh fhèin. Thug an tubaist anns an Glen Cinema atharrachadh air dòighean-obrach ann an taighean-deilbh air feadh an t-saoghail. Fhuair an rannsachadh gun tàinig ceò à canastair fiolma a bh' air teasachadh, agus gur e sin a thug air a' chloinn teicheadh. Bha doras an togalaich dùinte, agus sin a dh'adhbharaich am pronnadh.

A' Challainn

Bidh iomadh cuirm an Alba a-nochd a' toirt a-steach na Bliadhna Ùire, ach 's ann an Dùn Èideann a bhios an cruinneachadh as motha. Tha dùil ri sluagh cho mòr ri 75,000 air prìomh shràidean a' bhaile an sin.