Kettlewell riaraichte le puing

Image copyright SNS Image caption Stiùbhart Kettlewell aig Pàirce MhicDiarmaid.

Thuirt co-mhanaidsear Ross County, Stiùbhart Kettlewell, gun robh e riaraichte le puing ann am Peairt Didòmhnaich, a dh'aindeoin is mar a chuir St Johnstone tadhal faisg air deireadh a' gheama.

Bha Iain Vigurs air County a chur 1-0 air thoiseach is gun ach ochd mionaidean deug air fhàgail.

Bha Vigurs a' tilleadh dhan sgioba 'son a' chiad turas ann an trì mìosan.

Shàbhail St Johnstone puing ge-tà, is Callum Hendry a' cur tadhal le cheann is dìreach sia mionaidean ri dhol.

Chaidh County an uairsin sìos gu deichnear anns na diogan mu dheireadh is Brian Greumach a' faighinn an dàrna chairt bhuidhe.

Ged a bha County faisg air na trì puingean, cha do rinn Kettlewell gearan às dèidh làimhe.

Onorach

"'S e briseadh-dùil a bh' ann an mar a chluich sinn, chan urrainn dhomh a dhol às àicheadh sin", thuirt Kettlewell.

"Cha robh sinn a' faireachdainn gun d'fhuair sinn gu dol idir.

"Ma tha mi onorach, 's e deagh phuing a th' ann dhuinne. Chan eil mi a' dol a ràdh gun robh sinn na b'fheàrr na St Johnstone. Cha robh", thuirt e.

Bidh County a-nise nan tàmh treis is sgiobaidhean na Prìomh Lìge a' faighinn fois.

Bidh an ath-gheama aca an aghaidh Ayr United ann an Cupa na h-Alba Disathairne an 18mh den Fhaoilleach.

Chan eil fois idir ann do Chaley Thistle is iadsan a' siubhail nan rathaidean is nam mìltean a Dhùn Dè Disathairne is geama Championship aca aig Pàirce Dens.

Bidh Iain Robasdan a' sireadh fhreagairtean bhon sgioba aige às dèidh dhaibh call 1-0 ri Obar Bhrothaig ann an Inbhir Nis Disathairne, is an Robasdanach ag ràdh às dèidh làimhe gun robh an sgioba aige "uabhasach".