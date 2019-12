Iomairt a' leantainn san Àird

Image copyright Poileas Alba

Tha iomairt a' leantainn feuch fear à Cill Taraglain a tha air a bhith a dhìth fad seachdain a lorg.

Chunnacas Seumas Paton, 72, mu dheireadh Diluain an 23mh den Dùbhlachd is e a' draibheadh faisg air a' Mhanachainn.

Chaidh an càr agus an cù aige a lorg ann an Coille Raotal faisg air a dhachaigh.

Bha còrr agus 100 duine bhon choimhearsnachd a-muigh Là na Nollaige agus an ath-là a' feuchainn ri lorg fhaighinn air Mgr Paton, còmhla ri luchd-teasairginn nam beann, na maoir-chladaich agus oifigearan poilis le coin.

Tha Poileas Alba ag iarraidh air daoine san sgìre sgrùdadh a dhèanamh timcheall air an cuid fearainn agus ann am bàthaichean is bothain.