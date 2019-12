Fireannach air bàsachadh an tubaist-rathaid an Leòdhas

Image caption Bha an rathad anns an Rubha dùinte airson grunn uairean de thìde fhad 's a bha na poilis a' sgrùdadh na làraich.

Chaidh fireannach, 85, a mharbhadh ann an Leòdhas an dèidh do chàr bualadh ann.

Thachair an tubaist beagan ro 5:30f. Diluain faisg air Aignis san Rubha.

Bha an rathad dùinte airson grunn uairean de thìde fhad 's a bha na poilis a' sgrùdadh na làraich.

Tha na poilis ag iarraidh gun tig daoine air adhart ma chunnaic iad na thachair neo ma tha dealbhan dash-cam aca.