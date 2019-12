Cosgais dà bhàta-aiseig ùr air dùblachadh

Image copyright Getty Images

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun tàinig dùblachadh air cosgais dà bhàta-aiseig ùr do ChalMac.

Bha argamaid mun obair togail air an dà aiseag fo aonta £97m a' ciallachadh gun deach Gàrradh MhicFhearghais an Inbhir Chluaidh a thoirt fo shealbh na stàite.

Tha sgrùdadh ùr air na soithichean air innse gu bheil na cosgaisean air a dhol suas gu mòr agus gum bi dàil a bharrachd orra.

Cha bhi a' chiad bhàta, an MV Glen Sannox, a bhios air slighe Arainn, deiseil chun na trì mìosan mu dheireadh de 2021.

Bidh an dàrna bàta, aithnichte mar Hull 802 agus air a comharrachadh airson na slighe eadar An Tairbeart, Ùige agus Loch nam Madadh, deiseil eadar an t-Iuchair agus an Lùnastal 2022.

Trioblaidean

Thuirt Rùnaire an Ionmhais, Derek MacAoidh, nach tàinig na trioblaidean gu lèir dhan fhollais gus an deach luchd-rianachd a steach 's e a' coireachadh an fheadhainn a bha os cionn a' ghàrraidh.

Thuirt e: "Tha trioblaidean stiùiridh, plannaidh agus pròiseis a' fàgail an dà bhàta air dheireadh agus tha feum air tòrr dhen obair a dhèanamh a-rithist.

Chaidh timcheall air £83m de dh'airgead poblach a chosg air na soithichean thuige seo 's dùil gun cosgadh iad £97m.

Tha e air tighinn am bàrr a-niste gu bheil dùil gun cosg iad co-dhiù £100m a bharrachd.

Choirich Tòraidhean na h-Alba an Riaghaltas airson na thachair a thaobh nan cùmhnantan aiseig agus dh'iarr iad rannsachadh neo-eisimeileach.

Bùrach

Thuirt fear-labhairt còmhdhail a' phàrtaidh, Jamie Green: "Tha an SNP gu tur ri choireachadh airson a' bhùraich a tha seo.

"Chaidh innse dhuinn gu bheil a' chosgais do luchd-pàighidh nan cìsean a-nis air dùblachadh gu £200m agus gum bi dàil de chòrr 's trì bliadhna orra.

"Tha e follaiseach nach robh duine san SNP a' cumail sùil air a' phròiseact seo airson grunn bhliadhnaichean agus thèid ceistean a thogail mu mar a chaidh an cùmhnant a thoirt seachad sa chiad àite.

Thuirt Làbaraich na h-Alba gur ann air Riaghaltas na h-Alba a tha an t-uallach a thaobh mar a tha airgead luchd-pàighidh nan cìsean air a chosg agus dh'fhaighnich iad an tèid oidhirp laghail fheuchainn airson cosgaisean a bharrachd fhaighinn air ais.