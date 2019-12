Tha muileann clò MhicChoinnich ann an Steòrnabhagh air barrachd clò a reic am bliadhna na rinn iad an uiridh.

Thug am fear leis a robh a' mhuileann, Brian Haggas, seachad e dhan an àrd-stiùiriche a bh' aige ann an Steòrnabhagh, Ailig Lockerby.

Bhon uairsin tha na pàtranan clò air leudachadh agus tha barrachd luchd-obrach aca cuideachd.

Seo Aonghas Dòmhnallach.