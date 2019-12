Beachdan gan sireadh mu sheirbheisean bus Uibhist is Bharraigh

Image copyright BC

Cumaidh Comhairle nan Eilean Siar sreath choinneamhan poblach an t-seachdainn-sa mu sheirbheisean nam busaichean ann an Uibhist 's ann am Barraigh.

Thig na cùmhnantan a th' ann an-dràsta gu crìch aig deireadh a' Mhàirt an ath-bhliadhna.

A bharrachd air atharrachaidhean, tha grunn cheistean gan togail mu mar a tha a' chomhairle a' dèiligeadh leis a' chùis.

'S e amas nan coinneamhan, a rèir an ùghdarrais ionadail, cothrom a thoirt dhan phoball beachd a thoirt seachad air na seirbheisean a th' ann an-dràsta agus ath-sgrùdadh a dhèanamh air na prìomhachasan a chaidh a thogail mus deach an cùmhnant mu dheireadh a thoirt seachad.

Dragh

Tha na seirbheisean bus gu mòr a' crochadh air clàr-ama nan sgoiltean tràth sa mhadainn agus feasgar, ach bidh barrachd chothrom aig an t-sluagh beachd a thoirt seachad air na seirbheisean tron latha, anmoch air an fheasgar agus air Disathairne.

Cumar coinneamhan ann an Dalabrog, Bàgh a' Chaisteil, san Iochdair, Baile a' Mhanaich agus ann an Loch nam Madadh, leis a' chiad fheadhainn gan cumail Diciadain.

Coinneamhan: 18/12 Talla a' Chinn a Deas 4.00f - 5.30f 18/12 Talla Bhàgh a' Chaisteil 7.30f - 9.00f 19/12 Talla an Iochdair 2.00f - 4.00f 19/12 Talla Bhaile a' Mhanaich 5.00f - 6.30f 19/12 Talla Loch nam Madadh 7.30f - 9.00f

Chaidh dragh a thogail sa sgìre nach d'fhuairear ach rabhadh dà latha gu robh na coinneamhan gu bhith ann, gu h-àraid air seachdainn cho trang goirid ron Nollaig.

Chaidh fàgail air a' chomhairle cuideachd nach deach bruidhinn ris na comhairlean coimhearsnachd ron a seo.

Conaltradh

Thuirt Ceannard Sheirbheisean an Ùghdarrais bho Roinn Choimhearsnachdan Comhairle nan Eilean Siar, Daibhidh A MacLeòid, ged 's ann Diluain a chaidh am brath-naidheachd mu na coinneamhan a sgaoileadh, gun deach na tallaichean far am bi na coinneamhan a chur air dòigh an t-seachdainn 's a chaidh.

"Tha na companaidhean bus air aontachadh seirbheisean a chur air dòigh gu gach talla far a bheil na coinneamhan dhan fheadhainn a dh'iarras sin.

"Tha sinn air am fiosrachadh a tha sin a thoirt do chomhairlean coimhearsnachd agus dha na comhairlichean ionadail.

"Bidh cothrom againn tuilleadh chonaltraidh a dhèanamh le luchd-cleachdaidh sa bhliadhn' ùir," thuirt e.

Chaidh gearraidhean a dhèanamh ann an seirbheisean nam busaichean ann an Leòdhas agus na Hearadh na bu thràithe air a' bhliadhna, rud a dh'adhbhraich mì-thoileachas sa sgìre.

Leis gun deach seirbheisean Uibhist agus Barraigh atharrachdh bho chionn ceithir bliadhna tha dòchas ann nach tèid cus atharrachaidhean a dhèanamh an turas-sa.