Dòchas gun lean sgeama tuathanais

Tha dòchas ann gun cùm prògram leasachaidh tuathanais, neo monitor farms, a' dol às dèidh Bhrexit - sin a dh' iarradh Riaghaltas na h-Alba co-dhiù.

Tha an sgeama airson obair tuathanais a dheànamh nas seasmhaiche le bhith a' cumail choinneamhan le eòlaichean agus tuathanaich.

Tha an sgeama cuideachd a' brosnachadh thuathanach a bhith a' bruidhinn ri chèile 'son beachdachadh air na dòighean-obrach is fhèarr a thoirt gu aire càch a chèile.

Chaidh am fear-naidheachd againn Seonaidh MacCoinnich a thadhal air tuathanas ann am Brùra a th' air a bhith sàs anns an sgeama.