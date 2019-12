Boris Johnson

Tha Boris Johnson a' coinneachadh an-dràsta fhèin ris a' Bhàn-righ aig Lùchairt Bhuckingham gus riaghaltas ùr a stèidheachadh. Dh'innis e gun obraich e gu cruaidh gus earbsa an luchd-bhòtaidh fhaighinn, às dèidh mar a shoirbhich leis na Tòraidhean an Taghadh Coitcheann a bhuannachadh leis a' mhòr-chuid as motha a fhuair am pàrtaidh bhon bhliadhna 1987. Chan eil ach an aon suidheachan air fhàgail ri innse cò th' air buannachadh, ach gu ruige seo tha 364 suidheachan aig na Tòraidhean, agus 203 aig na Làbaraich. Tha seo a' toirt barrachd chumhachd do Mhgr Johnson an Rìoghachd Aonaichte a thoirt a-mach às an EU, agus a' bruidhinn madainn an-diugh thuirt e gur e sin am prìomhachas a bh' aige.

Na Làbaraich

B' e seo an taghadh as miosa do na Làbaraich bhon bhliadhna 1935. Chaill am pàrtaidh suidheachain a bhathas am beachd a bha a' cur taic làidir riutha ann an ceann a tuath Shasainn agus anns a' Chuimrigh, gu h-àraid ann an sgìrean a chuir taic ri Brexit. Dh'innis ceannard a' phàrtaidh, Jeremy Corbyn, nach biodh e os cionn nan Làbarach san ath-thaghadh a bhios ann, agus e ag innse gun robh toradh na bhòta gu math tàmailteach.

Alba

Ann an Alba chaill na Làbaraich a h-uile suidheachan aca ach a h-aon. Bhuannaich an SNP 48 suidheachan. Dh'innis ceannard a' phàrtaidh, Nicola Sturgeon, gun robh mandate soilleir aca airson an dàrna referendum air neo-eisimeileachd na h-Alba.

Na Lib-Deamaich

Chaill ceannard nan Lib-Deamach, Jo Swinson, an suidheachadh aice, Siorrachd Dhùn Bhreatann an Ear, às dèidh mar a ghlèidh an SNP e. Tha i a-nise a' seasamh sìos bho a dreuchd mar cheannard a' phàrtaidh. Gabhaidh Sir Ed Davey agus a' Bhana-Mhorair Brinton thairis mar cheannardan eadar-amail gus am faigh am pàrtaidh ceannard ùr sa bhliadhna ùir.

New Zealand

Ann an naidheachdan eile rinn Prìomhaire New Zealand Jacinda Ardern moladh air cho treun 's a bha muinntir an Airm a bha an sàs san iomairt air White Island an-diugh. Chaidh sia cuirp a thoirt far an eilein, agus tha dithis fhathast a dhìth. Tha dùil gun deach iad uile a mharbhadh nuair a spreadh bholcàno Diluain.

LFASS

Chaidh dearbhadh le Riaghaltas na h-Alba gum bi sgeama fosgailte do chroitearan is tuathanaich airgead iasaid fhaighinn sa bhliadhna ùir fo sgeama LFASS. Chaidh sgeama den t-seòrsa a chur gu dol ann an 2018, nuair a chiadh còrr is £52m a thoirt do dh'fhaisg air 8,500 croitear.