Buaidh dha na Nàiseantaich an Alba

Image copyright PA Media Image caption Tha ceannard an SNP Nicola Sturgeon a' dèanamh toileachais aig ionad cunntaidh Ghlaschu

Tha oidhche mhath an dèidh bhith aig an SNP is iad a' dèanamh mòran nas fheàrr na rinn iad anns an taghadh choitcheann mu dheireadh.

Rinn am pàrtaidh a' chùis air ceannard nan Lib Deamach ann an Dùn Bhreatann an Ear, far an robh mòr-chuid aice de 5,339, is iad 149 bhòtaichean air thoiseach.

Tha tagraichean nàiseantach air grunnan roinnean a bh' aig na Tòraidhean agus na Làbaraich a bhuannachadh cuideachd.

Thuirt ceannard an SNP Nicola Sturgeon gur e "oidhche anabarrach math a bh' ann" agus gun tug an dùthaich "teachdaireachd shoilleir" seachad a thaobh referendum eile air neo-eisimeileachd.

Ach, leis na Tòraidhean agus Boris Johnson a' faighinn mòr-chuid aig Westminster, thuirt i: "Tha buil an taghadh airson na Rìoghachd Aonaichte air fad garbh duilich, ach tha e a' sealltainn gu bheil Alba agus an còrr dhen RA a' gabhail slighean eadar-dhealaichte."

Tha an SNP air 47 roinn fhaighinn - b' e 35 a fhuair am pàrtaidh ann an 2017.

Cuideachd, rinn Neale Hanvey, an tagraiche a chaill an cothrom seasamh dhan SNP is casaidean na aghaidh gun nochd e gràin an aghaidh Iùbhaich air-loidhne, a' chùis air Rùnaire Dùbhlanach na h-Alba, Lesley Laird, ann an Cathair Chaldainn agus Cùl Dùn Beithe. Suidhidh e anns a' phàrlamaid mar neo-eisimeileach gus an tèid crìoch a chur air sgrùdadh smachdachaidh a' phàrtaidh.

Tha na Tòraidhean air sia roinnean Albannach a bhuannachadh, fhuair na Lib Deamaich ceithir agus na Làbaraich aonan.

Gheall Nicola Sturgeon litir a chur chun Phrìomhaire ron Nollaig ag iarradh cumhachd a thoirt do Holyrood indyref2 a chumail.

Thuirt ministear caibineit na RA, Mìcheal Gove, ri ITV nach eil e a' creids gum feum referendum eile air neo-eisimeileachd a bhith ann.