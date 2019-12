Buan na feamad ann am Muile

Tha buidheann-leasachaidh ann am Muile a' dol a thòiseachadh tuathanas feamad san sgìre an ath-bhliadhna, comhla ri ionad spòrs mara.

Cheannaich Buidheann Leasachaidh Iar Dheas Mhuile is Eilein Ì seann acarsaid faisg air Bun Easain le taic-airgid bho Stòras Fearainn na h-Alba.

Thathas an dòchas gun tèid eadar trì agus sia cosnaidhean làn-ùine a chruthachadh tron leasachadh agus gun toir an ionad spòrs cothrom math do dhaoine san sgìre sgilean aig muir ionnsachadh.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris