Leasachadh air Pàirce Mhossfield?

Nì Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid sgrùdadh air molaidhean bho luchd-cleachdaidh Pàirce Mhossfield anns an Òban airson a' phàirc a leasachadh.

Thathas a' cleachdadh na pàirce airson tachartasan mòra leithid nan Geamannan Gàidhealach, geamannan iomain agus fèisean ciùil.

Tha a' phàirc feumach air obair-sgeadachaidh ge-tà, agus an fhèis-chiùil Oban Live air innse na bu thràithe den bhliadhna nach bi an fhèis aca ann an ath-bhliadhna, ri linn staid na pàirce.

Seo Seonaidh MacCoinnich.