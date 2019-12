Tha Comhairle nan Eilean Siar a' dol a bhruidhinn ri coimhearsnachdan nan eilean feuch ciamar a bu chòir an t-airgead a tha iad a' faighinn bho Oighreachd a' Chrùin a roinn a-mach.

Fhuair a' Chomhairle £1.7m am-bliadhna tro Riaghaltas na h-Alba - an suim as motha a tha ùghdarras ionadail sam bith an Alba a' faighinn - agus tha iad a-nis airson gluasad air adhart le bhith ga chosg.

Seo Murray MacLeòid…