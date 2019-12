Companaidh phàipearan-naidheachd ga gabhail thairis

Tha tè de na companaidhean phàipearean-naidheachd as motha an Alba a-niste fo stiùir chompanaidh ùir, às dèidh dhi dhol ann an rianachd 'son greiseag.

Chaidh luchd-rianachd fhastadh madainn Dimairt leis a' bhuidheann Scottish Provincial Press (SPP).

Tha 18 pàipearan-naidheachd aca, nam measg Inverness Courier, Ross-shire Journal agus John O' Groat Journal.

Chaidh companaidh ùr a stèidheachadh air a bheil Highland News and Media gus an gnothachas a ghabhail thairis.

Tha dùil gun tèid 135 cosnaidhean a shàbhaladh.

'S e co-iomairt a th' anns a' chompanaidh ùr eadar Peter Fowler, aig a robh uair sealbh thairis air a' mhòr chuid de dh'earrannan SPP, agus Iliffe Media companaidh stèidhichte ann an Cambridge.