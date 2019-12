Thathas a' comharrachadh an-diugh gu bheil Leaghadair Aluminium a' Ghearasdain 90 bliadhna de dh'aois.

'S i an aon fhactaraidh aluminium a th' air fhàgail anns an Rìoghachd Aonaichte agus tha an t-ionad stèidhichte aig bonn na beinne as àirde anns an dùthaich - Beinn Nibheis.

Tha Ruairidh MacÌomhair ag aithris