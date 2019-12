Maoimean-slèibhe air dà rathad a dhùnadh air a' Ghàidhealtachd

Tha Caol Reithe san Eilean Sgitheanach air a ghearradh dheth ri linn maoim-slèibhe air an aon rathad chun a' bhaile.

Tha poll a' còmhdachadh mu 120m den C1239 eadar Lusa agus Caol Reithe mu 3.7cm bhon phrìomh rathad a tha a' dol tron eilean.

Tha luchd-obrach Comhairle na Gàidhealtachd a-muigh a' feuchainn ris an rathad a ghlanadh.

Thug a' mhaoim-slèibhe buaidh air càball BhT agus dh'fhaodadh nach bi fònaichean ag obair mar bu chòir.

Chan eil fhios aig a' Chomhairle an tug na thachair buaidh air seirbheisean fòn-làimhe.

Tha iad a' comhairleachadh do dhaoine fònadh gu 999 ma tha iad feumach air seirbheisean èiginn.

Ann an Ratharsair tha fear de na rathaidean gu ruige Ionad Chur-seachadan a' Bhlàir a-Muigh dùinte an deidh do bhalla tuiteam air ach tha slighe eile chun an togalaich.

Chan fhaigh luchd-obrach na Comhairle air a dhol ann gu Diciadain.