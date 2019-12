Dàil air factaraidh chuibhlichean ri linn mì-chinnt Bhrexit

Image copyright GFG Alliance Image caption Dealbh a' sealltainn cò ris a bhitheadh an fhactaraidh coltach

Thuirt luchd-leasachaidh air cùl phlanaichean airson factaraidh chuibhlichean ann an Loch Abar gu bheil iad deiseil gus tòiseachadh ach gum feum iad soillearachadh bho luchd-togail chàraichean mun obair aca san Rìoghachd Aonaichte san àm ri teachd.

Bidh an fhactaraidh mar phàirt den leudachadh luach £120m a tha san amhairc aig a' chompanaidh GFG Alliance aig Leaghadair Loch Abar faisg air a' Ghearasdan.

Thuirt iad gu robh iad deiseil a dhol air adhart leis an obair ach gum feumadh iad barrantas bho chompanaidhean chàraichean gum fuiricheadh iad ann am Breatann an dèidh Bhrexit.

Bha dùil gun tòisicheadh obair saothrachaidh na factaraidh an ath-bhliadhn'.

A' bruidhinn air Good Morning Scotland air Rèidio Alba thuirt Jay Hamro bho GFG Alliance gun deach mòran den obair deasachaidh a dhèanamh.

"Tha sinn air a bhith ag obair gu dlùth le Comhairle na Gàidhealtachd airson cead dealbhachaidh fhaighinn airson na làraich againn.

"Tha sinn air a bhith ag obair gu dlùth le na companaidhean a bhios a' dèanamh uidheaman, mar sin tha sinn dèiseil gus tòiseachadh ach feumaidh cinnt a bhith againn mun àm ri teachd mus tachair sin."

Image copyright GFG Alliance Image caption Bha dùil gun tòisicheadh obair aig an fhactaraidh an ath-bhliadhn'

'S e a' chompanaidh aca Liberty a dhèanadh na cuibhlichean.

Chleachdadh iad alman bho Leaghadair Loch Abar airson suas ri dà mhillean cuibhle a thogail a h-uile bliadhna airson gnìomhachas chàraichean Bhreatainn.

Tha gnìomhachas nan càraichean air a bhith a' toirt rabhaidhean mu Bhrexit.

Air a' mhìos sa chaidh thuirt tè de na buidheann a tha a' riochdadh a' ghnìomhachais, SMMT, gum faodadh an treas cuid den obair aca a bhith air chall ma dh'fhàgas Breatann an EU gun aonta malairt math.

Tha iad a' cumail a-mach gun cuireadh e £3.2bn sa bhliadhna ri cosgaisean càraichean a dhèanamh nan robh aig a' ghnìomhachas ri riaghailtean Buidheann Malairt na Cruinne a leantainn.

Rinn an Rìoghachd Aonaichte 1.52m càraichean ann an 2018.