Tha còrr is 70,000 neach a-nis ag ionnsachadh Gàidhlig air Duolingo, 's gun ach seachdain bhon a nochd i air an app-fòna.

Mar a tha Alasdair MacLeòid ag aithris, tha an fheadhainn a dh’obraich gu saor-thoileach gus an cùrsa Gàidhlig a chruthachadh an dùil tòrr a bharrachd leasachaidh a dhèanamh air fhathast.