Briseadh-dùil do Leòdhas is na Hearadh

Tha sgioba Leòdhais is na Hearadh a-mach à Cupa Football Times às dèidh dhaibh call an aghaidh St Duthus air an deireadh-sheachdain.

Bha a h-uile dùil aig na h-eileanaich ri geama doirbh ann am Baile Dhubhthaich is St Duthus an-dràsta aig mullach Lìog Chailleanach a' Chinn a Tuath.

B' ann mar sin a bha cùisean is St Duthus a' soirbheachadh 4-2 air a' cheann thall.

Iomairt

'S e na sgiobaidhean aig mullach an dà bhuidhinn a tha a' dol air adhart dhan chuairt dheireannaich, is chan urrainn do Leòdhas is na Hearadh a-nise St Duthus a ghlacadh.

Dh'fhaodadh Athletic Inbhir Nis fhathast a' bhuidheann a bhuannachadh ma nì iad an gnothach air St Duthus sa gheama eadar na sgiobaidhean Disathairne seo tighinn.

Bheir Leòdhas is na Hearadh an iomairt acasan gu ceann air an dearbh là an aghaidh Inbhir Ghòrdain, a tha cuideachd a-mach às an fharpais.