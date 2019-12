Ceistean bunreachdail san taghadh

Dè cho mòr sa tha ceistean bunreachdail, gu sònraichte cèist an dàrna reifreann air neo-eisimeileachd na h-Alba, air a bhith nam pàirt de dh'iomairt an taghaidh seo?

Tha am pàrtaidh Làbarach agus na Tòraidhean ag radh nach toir iad cead do reifreann eile a bhith ann an ath-bhliadhna ma bhuannaicheas iadsan an taghadh coitcheann.

A bheil ceistean bunreachdail air a bhith air bilean an t-sluaigh ge-tà?

Tha am fear-naidheachd poileataigeach againn Niall O'Gallagher, air a bhith a' cnuasachadh.