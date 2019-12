Tha an ùine a' sìor thrèigsinn, ach bha Boris Johnson agus Jeremy Corbyn a-muigh a-rithist an-diugh ag iomairt air thoiseach air taghadh na h-ath sheachdain.

Thèid an dà cheannard an aghaidh a-chèile a-nochd fhathast ann an deasbad telebhisean air a' BhBC.