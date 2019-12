CNES draghail mu iomairt laghail ChalMac

Image copyright Getty Images

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' sgrìobhadh gu Riaghaltas na h-Alba, a' togail dragh mu mar a tha a' chompanaidh aiseig CalMac a' toirt an riaghaltais fhèin gu lagh mu chùmhnantan aiseig nan Eilean a Tuath.

'S e an dragh a th' air a' chomhairle mun iar gum bi droch bhuaidh aig an seo air na seirbheisean acasan.

Tha Cal Mac ag ràdh nach eil e idir soilleir carson a bhuannaich Serco cùmhnant nan aiseag a dh' Arcaibh agus a Shealtainn, luach £450m thairis air sia bliadhna, agus iad ag iarraidh air cùirt toirt air Riaghaltas na h-Alba a' chùis a mhìneachadh dhaibh.

Buaidh

Thuirt cathraiche comataidh còmhdhail Chomhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robastan: "Cha robh dad a dhùil againn ris an seo, agus tha sinne mar chomhairle a' dol a sgrìobhadh chun mhinistear airson comhartachd fhaighinn às a bheil seo a' dol a thoirt buaidh sam bith air luchd-siubhail no coimhearsnachdan air an lìonra air a' chost an iar."

Ged a 's ann mu na h-Eileanan mu Thuath a tha an iomairt laghail, thuirt Maighstir Robastan: "Tha fhios gu bheil seo a' dol a thoirt suas tòrr ùine oifigearan a th' aig Caledonian Mac a' Bhruthainn fhèin, agus sin an dragh as motha.

"Gu leòr aca ri dhèanamh an-dràsta"

"Tha gu leòr aca ri dhèanamh an-dràsta air an lìonra a th' aca air a' chost an iar, agus bhiodh e draghail nam biodh iad a' cur tòrr ùine a-staigh ann an cuspair mar seo."

Thuirt Riaghaltas na h-Alba roimh gun deigheadh an co-dhùnadh airson cùmhnant nan Eilean mu Thuath a dhèanamh an dà chuid air prìs agus neart nan tairgsean.

Tha dùil gun rinn CalMac tairgse na bu shaoire.