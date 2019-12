Bhuannaich Sgoil Lìonacleit Deasbad Nàiseanta

Image copyright ComhairleNanEileanSiar Image caption Bhuannaich Joanne Laing agus Marion NicCorcadail a' cho-fharpais ann an seòmar-deasbad Pàrlamaid na h-Alba

'S e Sgoil Lìonacleit a bhuannaich Deasbad Nàiseanta nan Àrd-Sgoiltean oidhche Ardaoin.

Rinn iad a' chùis air Sgoil Sir E Scott anns a' chuairt dheireannaich ann am Pàrlamaid na h-Alba.

'S e an cuspair a bha iad a' deasbad: "Gur ann sna bailtean mòra a bhios na fìor choimhearsnachdan Gàidhlig ann am fichead bliadhna eile."

Bha deasbad air leth beòthail ri chluinntinn eadar Joanne Laing agus Marion NicCorcadail bho Sgoil Lìonacleit agus Raonaid Chaimbeul agus Seumas Scott bho Sgoil Sir E Scott.

Chaidh duais eile na h-oidhche - a' chuach 'son sàr òraidiche an deasbaid - gu Raonaid Chaimbeul à Sgoil Sir E Scott.

B'e seo am ficheadamh bliadhna dhen deasbad, a thachair airson a' chiad turas ann an Sgoil Lìonaceit fhèin.

Chaidh seòmar-deasbad Pàrlamaid na h-Alba a chleachdadh airson cuairt dheireannach na co-fharpaise airson a' chiad turas.