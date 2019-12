Brexit is budseat ann an 100 là

Image copyright Shutterstock

Gheall Boris Johnson gum faigh e an t-aonta Bhrexit aige tron Phàrlamaid agus air buidseat ùr a dhèanamh taobh a-staigh 100 là ma thèid a thaghadh mar Phrìomhaire

Thuirt Mgr Johnson gun atharraicheadh e riaghailtean co-cheangailte ri àrachas nàiseanta, gus nach bi aig daoine ri a phàigheadh gus am bi iad a' cosnadh £9,500, agus gun toireadh e tuilleadh airgid do dh'fhoghlam 's dhan NHS.

"Riaghaltas ùr le dòighean ùra"

Gheall e "riaghaltas ùr le dòighean ùra" - le fòcas air bunstructar, foghlam agus teicneòlas nas fheàrr.

Thuirt na Làbaraich gur e "tuilleadh fàiligeadh" a tha iad a' gealltainn.

Thuirt na Lib-Deamaich gun robh na planaichean "uirsgeulach", fhad 's a thuirt an SNP gu bheil seachd là air fhàgail airson Mgr Johnson a ghlasadh a-mach à Sràid Downing.

12mh den Dùbhlachd

Bidh sluagh Bhreatainn a' bhòtadh air an 12mh den Dùbhlachd anns an treas taghadh ann am beagan a bharrachd air ceithir bliadhna.

Thuirt Mgr Johnson gun deadh na planaichean nas fharsainge aige a mhìneachadh ann an Òraid na Bànrighinn ma gheibh e air ais gu Sràid Downing.