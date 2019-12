Cuairt dheireannach Deasbad Nàiseanta nan Àrd-Sgoiltean

Image copyright PaulBuckinghamGeog Image caption Thèid an seòmar-deasbad Pàrlamaid na h-Alba a chleachdadh airson cuairt dheireannach na co-fharpaise son a' chiad turas.

Coinnichidh Sgoil Lìonacleit ri Sgoil Sir E Scott sa chuairt dheireannaich de cho-fharpais Deasbad Nàiseanta nan Àrd-Sgoiltean ann am Pàrlamaid na h-Alba oidhche Ardaoin.

Rinn na h-Uibhistich a' chùis air Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis san iar-chuairt dheireannaich, le sgoilearan an Tairbeirt a' buannachadh an aghaidh Acadamaidh Drochaid an Easbaig.

Bidh a' chuairt dheireannach ri chluinntin beò air Radio nan Gàidheal, a tòiseachadh aig 7f agus bidh e cuideachd ri fhaicinn air làrach-lìn na Pàrlamaid.

'S e an cuspair a bhios ann ach "gur anns na bailtean mòra a bhios na coimhearsnachdan Gàidhlig làidir rin lorg an ceann fichead bliadhna".