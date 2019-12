Puingean luachmhor do Chounty

Image copyright SNS Image caption An tadhal a bhuannaich an geama do Ross County.

Rinn co-mhanaidsear Ross County, Steafan Fearghasdan, moladh mòr air an sgioba às dèidh dhaibh soirbheachadh 2-1 an aghaidh Hibs ann an Inbhir Pheofharain oidhche Chiadain.

'S e faochadh a bh' ann dha na Staggies, nach robh air gin de na naoi geamaichean mu dheireadh aca a bhuannachadh.

Chaidh Hibs air thoiseach sa gheama le tadhal bho Christian Doidge às dèidh ball àrd a-steach dhan bhocsa.

Bha sgioba Dhùn Èideann 1-0 air thoiseach aig leathach slighe.

Bha County co-ionnan le 25 mionaidean air fhàgail.

Bùrach

Thàinig fear-glèidhidh Hibs, Chris Maxwell, gus ball àrd a ghlacadh ach chaidh e seachad air is bha Ross Stiùbhart ann gus a stiùireadh dhan lìon le cheann.

Deich mionaidean às dèidh sin ghabh an Stiùbhartach brath air mearachd eile ann an loidhne-dìon Hibs gus na puingean a bhuannachadh do Chounty.

"Tha sinn air ar dòigh", thuirt Steafan Fearghasdan.

"Thòisich na balaich creidsinn annta fhèin a-rithist, a' creidsinn gu bheil iad comasach cluich aig an ìre seo.

"Trì puingean cudromach a tha seo dhuinn is tha mi cho toilichte dha na cluicheadairean oir tha iad air a bhith ag obair air leth cruaidh", thuirt e.

Bidh County nan tàmh air an deireadh-sheachdain is an ath-gheama aca aig an taigh an aghaidh Chill Mheàrnaig seachdain Disathairne.