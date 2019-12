Rocaidean Uibhist san taghadh

Air oidhche dhorcha, gu math garbh ann an Uibhist, fuaim na gaoithe as trice a chluinnear.

Ach air oidhcheanan eile, agus tron là aig amannan, tha bragadaich armachd ga losgadh aig raoin nan rocaid furasta chluinntinn dhaibhsan a tha fuireach faisg air làimh.

Sin aon chuspair a tha cudromach do mhuinntir an eilein anns a h-uile taghadh, ach 's e glè bheag a tha daoine air a chluinntin mun a sin anns an iomairt seo.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.