Leudachadh air FTMG an Glaschu

Tha pàrantan ann an Glaschu a' beachdachadh an-dràsta air molaidhean gus leudachadh a thoirt air foghlam tro mhèadhan na Gàidhlig sa bhaile.

Chaidh coinneamh a chumail a-raoir far an deach bruidhinn, a measg rudan eile, air beachd gum bu choir bun-sgoil Ghàidhlig ùr a thogail air taobh sear bhaile agus sgoil fa leth a dhèanamh den togalach ann am Baile Ghobhainn - a tha an-dràsta fo stiùir Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

Tha an aithris sa aig Niall Bartlett.