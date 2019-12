"Cnap-sgudail" ann am muc-mhara

Chaidh "cnap-sgudail" anns an robh 100cg de chuideam fhaighinn ann an stamag muc-mhara spùtaich a bhàsaich sna Hearadh.

Bha lìn-iasgaich, ròpan, bannan-pasgaidh, pocanan agus cupanan plastaig am measg na fhuaireadh na chnap am broinn a' bheathaich a lorgadh air Tràigh Sheileboist Diardaoin.

Tha eòlaichean ag ràdh nach eil e follaiseach aig an ìre seo an e an trealaich seo a bu choireach ri bàs na muice-mara.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.