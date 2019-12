Air falbh bho na tha a tachairt na làithean sa ann am poileataigs na Rìoghachd Aonaichte, tha sinn a-nis a’ toirt sùil air ais air na ceanglaichean eachdraidheil a bh’ ann eadar Westminster agus a’ Ghàidhealtachd aig deireadh an 19mh linn agus toiseach an 20mh linn.

Agus air a' bhuaidh a bh’ aig Westminster air munntir cheann a tuath na h-Alba.

Seo Anndra MacFhionghain.