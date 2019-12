Tha sinn a' toirt sùil air ais air na ceanglaichean eachdraidheil a bh' ann aig deireadh an naoi-eamh linn deug agus toiseach an fhicheadamh linn eadar Westminster agus a' Ghaidhealtachd, agus am buaidh a bh' aig Westminster air munntir ceann a tuath na h-Alba.

Le barrachd, seo Anndra MacFhionghain.